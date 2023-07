Sonatel présente son rapport de RSE de 2022 et renforce son empreinte socio-économique

Conformément à son système de gouvernance qui consacre depuis 2002 l’engagement sociétal du groupe à l’endroit des populations, Sonatel a présenté son rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de l’année 2022. La cérémonie de présentation-publication de ce document de 64 pages a eu lieu ce vendredi 14 juillet 2023, au siège de Sonatel, à Dakar. Elle a noté la présence du Directeur général du groupe Sonatel, M. Sékou Dramé ; du Secrétaire général du Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Amadou Lamine Guissé ; du Directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, M. Souleymane Diagne ; du Directeur général de l’Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), M. Mamadou Djigo ; du vice-recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pr Ndiack Fall, des bénéficiaires de la RSE de Sonatel, des partenaires, entre autres.









De « bon » résultats





A l’occasion, Mme Rokhaya Solange Mbengue Ndir, directrice du département RSE et partenariat de Sonatel, dans sa présentation dudit rapport, est revenue sur les réalisations de l’année 2022 au Sénégal en général et dans les autres pays où le groupe est présent en particulier. Selon elle, le groupe Sonatel, leader des entreprises de télécommunication en Afrique de l’Ouest, contribue significativement à l’économie des pays dans lesquels il est implanté (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Léone). Et les programmes sociétaux mis en œuvre par le groupe représentent une empreinte socio-économique très importante et reconstituent un formidable effet de levier de création de valeur, d’emplois et de richesses, au profit de ses parties prenantes.





A l’en croire, Sonatel présente pour 2022 de « bon résultats, fruit d’une politique soutenue d’orientation client et d’investissement dans les réseaux pour une excellente qualité ».





Une politique RSE basée sur 5 axes





Mme Rokhaya Solange Mbengue Ndir signale que Sonatel reste une entreprise qui a à cœur « la satisfaction » des attentes de ses parties prenantes. Et pour y arriver, elle s’est fixée des objectifs ambitieux dans les différents domaines et s’est inscrite dans une démarche d’amélioration continue. Depuis plusieurs années, les axes de la politique de Sonatel du système de management intégré traduisent son engagement. En effet, après plus de 10 ans de déploiement d’actions autour des quatre axes initialement identifiés, le groupe a jugé utile de refondre ces axes stratégiques après écoute des parties prenantes impliquées dans la chaîne de valeur. Grâce à cette nouvelle méthodologie de cartographie de la matérialité des enjeux, en partant des priorités des parties prenantes, l’entreprise a pu reconstruire les nouveaux enjeux RSE, autour desquels s’inscrivent dorénavant les actions responsables.





En RSE, Sonatel s’est appuyée sur la norme ISO 26000 pour améliorer sa politique de Responsabilité sociétale d’entreprise, basée sur les 5 axes, à savoir : la santé, l’éducation, l’employabilité des jeunes et des femmes, l’environnement et l’inclusion numérique.





La directrice du département RSE et partenariat soutient que la publication de ce rapport RSE est d’autant plus importante qu’elle permet aux parties prenantes de Sonatel de « mieux comprendre l’implication de l’entreprise dans le développement durable et de mieux évaluer les conséquences à moyen et long terme de ses activités sur le plan environnemental, social et sociétal ». Il est également l’occasion de « mieux conscientiser » les collaborateurs des parties prenantes de Sonatel sur des enjeux de développement durable auxquels elle doit faire face au regard de leurs impacts sur ses activités.





Les ODD au cœur des activités RSE de Sonatel





Le rapport RSE 2022 du groupe Sonatel a été élaboré sur la base des 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations-Unies (ONU). Il réaffirme la volonté du groupe de déployer « une politique visant la mise en œuvre des actions pour l’atteinte des ODD et ainsi relever les plus grands défis de développement durable » auxquels le monde est confronté. En effet, l’engagement responsable du groupe Sonatel y est rapporté avec la politique d’inclusion sociale, d’inclusion numérique, de préservation de l’environnement et du dialogue avec les parties prenantes.





La reconnaissance de la démarche intégrée et du système de gouvernance RSE, dans le rapport, confirme l’ambition d’une entreprise qui a à cœur la satisfaction des attentes de ses parties prenantes. « Le groupe Sonatel est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue et de développement économique, social et environnemental de la société. La politique du système de management intégré traduit l’engagement de l’entreprise dans les domaines de la RSE, de la qualité, de la santé et sécurité, du management de l’énergie, de l’environnement et de la sécurité de l’information », a-t-elle indiqué.





L’empreinte socio-économique du groupe Sonatel est présente dans le rapport avec une étude réalisée cette année par le cabinet Goodwill par le biais d’une approche en 3 étapes. Il s’agit d’une empreinte économique simple ; une empreinte économique élargie et une empreinte territoriale.





Enfin, le rapport, qui est disponible sous un format en version numérique téléchargeable sur le site www.sonatel.com, présente les tableaux des indicateurs de performances RSE du groupe Sonatel que sont les indicateurs environnementaux, les indicateurs économiques et les indicateurs sociaux.





Sonatel reconnue engagée RSE avec un niveau « conforme » sur le référentiel ISO 26000 version 2010





Entreprise citoyenne, reconnue engagée RSE avec un niveau « conforme » sur le référentiel ISO 26000 version 2010 à la suite d’une évaluation de l’Agence française de normalisation (AFNOR), Sonatel maintient depuis plusieurs années « une démarche intégrée d’amélioration continue et de développement économique, social et environnemental de la société conformément aux Objectifs de développement durable ». Le Rapport RSE 2022 du groupe vient ainsi réaffirmer la volonté de l’entreprise de déployer une politique visant la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) en vue de relever les grands défis de développement auxquels le monde est confronté d’ici l’horizon 2030. En effet, la vision du groupe Sonatel sur la RSE découle de sa stratégie d’entreprise dont l’ambition est d’être « résolument orienté client, partenaire privilégié de la transformation numérique de nos sociétés ».





Sonatel, toujours en tête de classement du baromètre RSE des entreprises du Sénégal





Dans le domaine de la RSE, Mme Rokhaya Solange Mbengue Ndir précise que Sonatel figure toujours en tête de classement du baromètre RSE des entreprises du Sénégal, régulièrement actualisé par le réseau initiative RSE Sénégal. Et dans le cadre du devoir de vigilance, la gouvernance de Sonatel s’articule autour d’un Conseil d’administration et de plusieurs comités spécialisés, à savoir : le comité d’audit, le comité RSE, éthique et compliance et le comité de pilotage de la RSE.





Deux conventions de partenariat signées avec l’UCAD et l’ANAT





La présentation et publication du rapport de RSE de 2022 de Sonatel a été également l’occasion pour le Directeur général du groupe de signer deux conventions de partenariat avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).





Selon Sékou Dramé, la convention de partenariat entre son groupe et l’ANAT, a pour but d’accompagner le plan national d’aménagement et de développement territorial du Sénégal que l’agence est en train de mettre en œuvre. Lequel plan réserve une belle part à toutes les activités de la Sonatel, par rapport au réseau et à la communication.