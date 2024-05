Sones : Le nouveau DG, Abdou Niang fixe un nouveau cap

" Au travail pour les Sénégalaises et les Sénégalais". C'est le fin mot du tout nouveau Directeur de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES). Abdoul Niang a pris le relais ce jour dans le cadre d'une cérémonie protocolaire de passation de service au siège de cette société nationale. Il a pris le flambeau des mains du Directeur sortant Charles Fall. Une occasion pour le Directeur entrant de décliner sa feuille de route. Le Directeur Général s'inscrit dans la continuité d'une structure qu'il connaît bien pour y avoir fait plus de 30 ans. Les orientations stratégiques des autorités et les besoins des populations pour relever les défis, assure-t-il, seront pris en compte.



M. Niang a invité les collaborateurs à une vision commune pour trouver des solutions consensuelles aux problèmes. "Le culte du travail de la discipline, pour un changement de cap est nécessaire. La participation citoyenne est un principe de gouvernance transparente". Selon lui, la charge qui l'incombe est un sacerdoce et il compte adopter une démarche inclusive pour bâtir un consensus avec les différents acteurs pour apporter une plus-value dans le secteur de l'eau. Il s'agira de concilier rationalité et équité pour assurer la disponibilité permanente d'une eau de qualité.



Concernant le Directeur Général sortant, il a tiré son bilan des 10 ans passés à la tête de la Sones. Charles Fall affirme avoir pendant tout ce temps, l’éthique du travail et la foi en l'intérêt général ont éclairé sa mission. Il est revenu sur ses réalisations et ses acquis. Non sans signifier que des défis restent à être réalisés.



Sur le, même volet Maël Thiam président du Conseil d'administration souligne que sous la direction de Charles Fall des étapes cruciales et des avancées significatives ont été enregistrées. "Il s'agit de tourner une page pour en ouvrir une autre". Poursuivant, il a noté que la mission du nouveau Directeur, est de taille. Il l'invite à poursuivre la trajectoire d'innovation mais aussi d'honorer la confiance du chef de l'Etat. Il a remis au goût du jour l’amélioration de la qualité des services. " L'eau potable est bien plus qu'une nécessité. Elle est vitale. Votre style de management doit refléter un besoin de résultats, il faut être intransigeant sur la performance pour que chaque action entreprise soit adaptée à nos valeurs" conseille-t-il.



Prenant la parole Abiboulaye Djiba, SG du syndicat des travailleurs de la Sones d'ajouter :"Pour ses 10 ans passés, des efforts ont été déployés pour hisser le drapeau de la société. Les défis sont énormes et il revient au nouveau Directeur d'apporter une touche personnelle. Les travailleurs sont disposés à l'accompagner pour concrétiser sa vision".



Plus de détails dans les vidéos