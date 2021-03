Sonko arrêté pour trouble à l'ordre public

Le véhicule d'Ousmane Sonko qui se rendait à sa convocation dans le bureau du juge du 8e cabinet a été immobilisé pendant un bon moment par les gendarmes. Le leader de Pastef a été finalement arrêté par la brigade de recherche pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée, selon son avocat Me Bamba Cissé.