Sonko, Mimi, Macky : Le top 5 des hommes politiques qui excellent dans la communication digitale

L'échéance de la présidentielle de 2024 se rapproche à grands pas, avec une effervescence déjà palpable sur la scène politique à tous les niveaux. Les candidats déclarés sont pleinement engagés dans leur quête pour séduire un maximum d'électeurs, en particulier sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et Instagram. Ces plateformes sont privilégiées par les acteurs politiques pour atteindre principalement un électorat jeune. Seneweb vous présente le top 5 des hommes politiques qui excellent dans la communication digitale, avec les analyses de Basile Niane, expert en la matière.









5-Abdourahmane Diouf





On ouvre ce classement avec le président du parti Awalé. Celui qui s'était retiré pendant un long moment de la vie politique revient en force et sait tirer profit du virtuel. Abdourahmane Diouf compte près de 100 000 followers sur l'ensemble des plateformes sociales où il est présent (Facebook, Twitter et Instagram), avec un bon trafic sur ses pages.





Basile Niane ajoute : "Je constate qu'il a une page Facebook très bien réalisée et qu'il communique efficacement sur les différentes plateformes, y compris sur son site web."





4-Barthélemy Dias





L'actuel maire de Dakar est présent sur quatre réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Barthélemy Dias compte plus de 300 000 followers. Sur ses comptes, il partage principalement ses activités en tant que maire de Dakar.





L'avis de l'expert : "Sa position de maire le pousse à communiquer efficacement. Il utilise régulièrement les réseaux sociaux pour publier des affiches. On peut voir qu'il est soutenu par une équipe."





3-Mimi Touré







"On voit qu'elle a réussi à inciter la presse à se tourner directement vers ses plateformes pour obtenir l'information. Je pense que c'est une excellente stratégie de communication", souligne Basile Niane, et il a raison. Le dernier exemple en date attestant cette assertion est sa publication sur ses différents réseaux sociaux concernant les intimidations qu'elle aurait subies suite à sa révélation sur l'alliance entre le PDS et le parti au pouvoir. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la presse. La candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle compte plus de 190 000 followers sur l'ensemble de ses plateformes sociales.





2-Macky Sall





En deuxième position, on retrouve le chef de l'État. Il est présent sur tous les réseaux sociaux avec près de 4 millions d'abonnés. Twitter est de loin sa plateforme la plus dynamique, avec 2,4 millions d'abonnés. Au mois de juin 2022, il s'est même lancé sur TikTok, et il approche aujourd'hui les 300 000 abonnés.





"C'est normal, car il s'agit d'une personnalité importante, c'est le président. De plus, on peut voir le travail de qualité réalisé en termes de graphisme, etc. Il y a également un bon suivi sur ses réseaux sociaux", estime Basile Niane.





1-Ousmane Sonko







Le titre de champion de la communication digitale au Sénégal revient à Ousmane Sonko. Le leader du Pastef a compris très tôt l'importance des réseaux sociaux, ce qui lui a valu le surnom de "président des réseaux sociaux" de la part de ses détracteurs. Mais il est indéniable qu'aujourd'hui, il passe du virtuel à la réalité, comme en témoigne l'énorme hype qui l'entoure. Sur les plateformes sociales, au-delà de ses propres comptes qui rassemblent près de 2 millions d'abonnés, de nombreux autres comptes ont été créés pour soutenir sa lutte virtuelle.