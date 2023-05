Sonko risque 2 ans de prison, s’il ne paye pas les 200 millions

Avant son dernier procès, Ousmane Sonko avait annoncé : «Douma faye foukou deureum » (je ne payerai aucun centime), s'il est condamné.



Après le verdict rendu cet après-midi, la donne a changé. «Ce matin, nous avons plaidé ce dossier devant la cour, en l’absence d'Ousmane Sonko, qui est le principal prévenu et qui, par ailleurs, avait fait appel de la décision. La cour a fixé la contrainte par corps au maximum», explique Me Baboucar Cissé.



C’est-à-dire, «si Mame Mbaye Niang doit exécuter cette décision et qu'Ousmane Sonko ne paye pas les 200 millions - le montant des dommages et intérêts - Mame Mbaye Niang à la possibilité de l’envoyer en prison par le biais de la contrainte par corps qui est fixée par la cour, c’est-à-dire 2 ans ».



Mame Mbaye Niang recevra son argent. «Dîna diote xalissam», insiste Me Cissé.