Sortie de prison, les premiers mots de Rangou : «Rang mouy...»

Même dégaine, lunettes et bottes noires, casquette vissée sur la tête. Rangou ne semble pas avoir changé, après son séjour carcéral, gardant les mêmes expressions et la même gestuelle.Fraîchement sortie de prison, elle s’est exprimée brièvement dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.Elle y remercie Dieu, pour avoir recouvré la liberté, et raconte son quotidien en prison.En effet, le juge a accédé à sa quatrième demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire, introduite par ses avocats.Pour rappel, Rangou a été placée sous mandat de dépôt, depuis le 5 juin dernier. Elle a été cueillie par la Division des investigations criminelles (Dic), suite à une descente dans un hôtel sis à Ngor.Elle a été arrêtée en compagnie de plusieurs autres personnes qui participaient à la soirée.Le gérant de Ngor Timis, arrêté en même temps, a bénéficié d’une liberté provisoire. De même que le reste de la bande.Fatoumata Barry est inculpée pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire.