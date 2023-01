Sortie des Jeunes de Rewmi «sous la houlette de Diatara»: Les Jeunesses républicaines de Thiès interpellent Idrissa Seck

Dans le cadre du prochain Conseil des ministres décentralisé prévu en février, la Convergence des Jeunesses républicaines de la commune Thiès-Ouest a tenu un point de presse pour "souhaiter la bienvenue au Chef de l'Etat Macky Sall et le remercier du choix porté sur Thiès". Ce qui, remarque Abdourahmane Watt, coordonateur des Jeunes de l'APR de la commune Thiès-Ouest, « témoigne de l'importance que le Président de la République accorde à notre chère région », et, poursuit-il, « au regard des investissements colossaux effectués dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE), nous n'avons aucun doute sur la nécessité impérieuse d'accompagner le Chef de l'Etat à achever son grand œuvre pour le Sénégal et 2024 ne peut être une limite ».







A tous les leaders de la mouvance présidentielle du département de Thiès, ces Jeunes apéristes appellent à « battre le rappel des troupes afin d'offrir au Président Macky Sall, un accueil mémorable dans la ville aux-deux-gares ».





Aussi, la coordination des Jeunes de l'APR de la commune de Thiès-Ouest ne manque pas de fustiger et dénoncer « avec la dernière énergie les attitudes hasardeuses de certains alliés qui affectent sérieusement la cohésion de la coalition construite avec beaucoup de sacrifices ».





L'exemple le plus récent, aux yeux de Abdourahmane Watt et ses « frères » et « sœurs » de parti, reste « La dernière sortie des Jeunes du parti Rewmi de Thiès (alliés de la dernière heure), avec leur prise de position déplorable, déclarant urbi et orbi la candidature du Président Idrissa Seck pour la présidentielle hors du cadre de la coalition ». Ce qui, constatent-ils, « représente le dernier acte d'une série de forfaitures qui entravent gravement la cohésion, l'animation et la solidité de notre coalition ».





Pour cette raison, la Convergence des Jeunesses républicaines de Thiès-Ouest d’interpeller le Président de Rewmi, Idrissa Seck, pour qu'« il prenne toutes ses responsabilités face aux actes abjects de ses Jeunes sous la houlette de Yankhoba Diatara qui est un artisan inlassable de la régression de notre coalition qui ne cesse de perdre du terrain ».





Les Jeunes de l’APR disent trouver aussi « important » que « Ce ministre de la République clarifie sa position sur la candidature du Président Macky Sall comme tous ses pairs du gouvernement ».





« En 10 ans, le Sénégal a fait un bond en avant spectaculaire, à travers des réalisations majeures, avec le PSE comme référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme », font remarquer les Jeunesses républicaines de Thiès-Ouest, qui se veulent clairs et précis : « La création des bases d'une démocratie économique, la valorisation des potentialités et l'édification d'infrastructures nous inscrivent, sans aucun doute, sur la voie de l'émergence ».





Abdourahmane Watt et ses camarades reconnaissent qu’« il est de notre devoir de consolider les acquis », mais surtout d'« assurer la pérennité du Président Macky Sall à la tête de ce pays ». Et fermement de souligner : « Aucune diversion ne nous détournera de cet objectif ». Avant d’appeler les Thiessoises et les Thiessois à préparer un accueil chaleureux au « Premier soldat de ce pays », ce d’autant qu’ils pensent que « Ce Conseil des ministres décentralisé sera sûrement de très bons augures pour la région ».