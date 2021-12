SOTRAC : Les ex-agents battent le pavé pour réclamer leurs 9 milliards à l'État

Après la liquidation de la Société de transport du Cap vert en 1998, l'État devait s'acquitter d'une dette de 24 milliards au profit des employés de la structure. Des négociations ont permis de réduire cette somme à 14 milliards et le gouvernement du président Wade avait payé une avance de 5 milliards en 2009. Mais depuis lors, le restant dû de 9 milliards tarde à venir.





Plus de 300 personnes étaient présentes pour cette marche allant de la place de l'Obélisque au Rond point Rts. Hommes, femmes, enfants et petits-enfants marchant pour un objectif commun : le règlement du reliquat des ex-agents de la société. Ils pointent du doigt l'attitude du ministre Abdoulaye Daouda Diallo dans cette affaire. " Nous reprochons au ministre des Finances, le fait de ne pas dire la vérité au Président de la République qui lui a donné des instructions claires à notre sujet. Le chef de l'État lui a donné des directives non seulement en conseil des ministres mais aussi publiquement dans un meeting'', révèle Mouhamadou Moustapha Diagne, porte-parole des ex-agents de la SOTRAC.





Un recensement effectué en 2018 révèle que ces ex-agents sont au nombre de 2196. Leurs nombreuses revendications n'ayant pas abouti, ils affirment tirer le diable par la queue. ''On a besoin de notre argent, nous sommes trop fatigués et on n'a pas de quoi subvenir à nos besoins'', proteste Marie-Hélène.





Chevelure blanche, lunette de soleil, costard nœud papillon, Oumar Ndiaye aborde dans le même sens :''Cette situation nous affecte énormément. Il y a des personnes qui ont perdu leurs parents, des familles se sont disloquées, nos enfants ne vont plus à l'école''.





Ce mutisme étatique ne les décourage pas pour autant. Venus avec des membres de leurs familles, ces ex-employés de la Sotrac assurent que le flambeau de ce combat sera porté par les plus jeunes tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause.





Pourtant, en 2019, lors de sa campagne électorale, le président de la République avait fait la promesse de prendre ce dossier en main tout en mettant en place un plan social spécialement conçu pour eux.