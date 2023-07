Souleymane Diallo, de la Direction de la Planification des Politiques Économiques : « Le Sénégal est éligible à sortir des Pays les Moins Avancés »

Le Sénégal n’a plus sa place sur la liste des Pays les Moins Avancés (PMA). C’est la conviction du Coordinateur de la Direction Générale de la Planification des Politiques Économiques, Monsieur Souleymane Diallo. « Le Sénégal est éligible à sortir de la catégorie des Pays les Moins Avancés », a soutenu Monsieur Souleymane Diallo. Il fonde son argument sur les performances enregistrées par le Sénégal aux plans économique, social, sans compter le niveau élevé de ses ressources humaines.





Toutefois, il estime qu’il faut renforcer tout ce qui est lié à la résilience aux effets adverses du changement climatique.







« Le Sénégal reste un pays très vulnérable particulièrement au changement climatique. C’est un pays exposé parce que 91% des habitants vivent dans des zones arides. Cela pose des problèmes de sécheresse. Il faut noter aussi l’avancée de la mer ; l’érosion côtière. Ces perturbations des paramètres climatiques ont des conséquences sur l’agriculture, la pêche et l’élevage », a relevé le Coordinateur de la Direction Générale de la Planification des Politiques économiques. Certes, c’est une donne à prendre en compte, mais il y a aussi des opportunités notamment avec l’exploitation du pétrole et du gaz. Le Sénégal a des atouts pour créer davantage d’emplois et de richesses avec l’exploitation de ses ressources naturelles.