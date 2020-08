Soutien à la Covid-19 : La Senelec offre des denrées alimentaires à la population de Gorée

La Société nationale d'électricité (Senelec) soutient et accompagne l’Île de Gorée dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. En effet, son Directeur général, Pape Mademba Bitèye, a offert un important lot de denrées alimentaires et de produits hygiéniques à la population. La cérémonie de remise symbolique de ce don de haute portée sociale s'est tenue, ce jeudi 27 août, à la mairie de Gorée, en marge du lancement officiel des nouveaux compteurs intelligents que la Senelec a décidé de déployer sur l'ensemble du territoire national.Il s’agit ici, de kits alimentaires composés notamment, de sacs de riz, de bouteilles d'huile de 5 litres, de sucres, et de produits de prévention et de protection contre le virus, tels que : des masques de protection, du gel hydro-alcoolique, du savon, d'eau de javel, entre autres.Selon le maire, la Senelec avait décidé de faire ce don à la ville de Gorée bien avant l'apparition du premier cas positif que l’Île a enregistré récemment. Et cela témoigne des «liens très forts entre Senelec et Gorée».Si sa commune a pu tenir pendant 6 mois face à la pandémie du nouveau coronavirus pour avoir zéro cas positif, Me Augustin Senghor estime que Gorée «doit être en mesure aujourd'hui de renforcer son dispositif afin de pouvoir éjecter» le virus hors de l’Île.