SOUTIEN AU FOOTBALL PROFESSIONNEL, BASKET, COURSE HIPPIQUE… LONASE MET 320 MILLIONS F CFA SUR LA TABLE

La LONASE est un partenaire stratégique des disciplines sportives au Sénégal. Elle vient de le démonter de belle manière. Le 27 avril dernier, la LONASE a remis une enveloppe de 320 millions de Francs CFA à la Ligue Sénégalaise de Football professionnel, à la Fédération sénégalaise de Basket, et à la course hippique. La cérémonie qui a eu pour cadre le King Fahd Palace a réuni le monde du sport. A cette occasion, une enveloppe de 70 millions de Francs CFA. Ce soutien a été bien apprécié par Mamadou Ndiaye, le vice-président.









« La convention avec la LONASE contribue à la parfaite organisation des compétitions nationales et a permis à l’équipe U19 de se qualifier en quart de finale de la coupe du monde pour la première fois de son histoire », a noté Mamadou Ndiaye.





Comme ce dernier, d’autres intervenants, tels que Djibril Wade, qui au nom de la Ligue sénégalaise de football professionnel a remercié la LONASE qu’il estime qu’elle mérite d’être donnée en exemple. Cette ligue a bénéficié d’une enveloppe de 150 millions de francs Cfa.





« Si aujourd’hui, la ligue a pu assurer une belle saison, c’est grâce à Lat Diop et à son équipe. Je profite de l’occasion pour inviter les autres institutions à faire comme la LONASE afin de mieux soutenir le football local », a reconnu Djibril Wade. La LONASE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Bien au contraire. Elle sera l’actrice dans le rayonnement des sports au Sénégal. « Je réitère notre soutien indéfectible au monde du sport et plus particulièrement au football et au basket », a rassuré Lat Diop, le Directeur Général de la LONASE.