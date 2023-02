Soutien au secteur du transport : Le FONGIP remet 16 taxis neufs au regroupement des chauffeurs de Bambilor et s’engage à…

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) poursuit son intervention dans le secteur du transport routier. Dans un contexte marqué par la décision du gouvernement de mettre en application les 22 mesures prises à l’issue du Conseil interministériel sur la sécurité routière, notamment le renouvellement du parc automobile, pour juguler les accidents de la route et de rendre plus sécure la circulation routière, son administrateur général, Madame Thérèse Faye Diouf, s’est engagé à soutenir les chauffeurs de taxis dans la région de Dakar. En effet, elle a procédé, ce mardi 31 janvier 2023, à la remise de taxis au regroupement des chauffeurs de transport de la commune de Bambilor (département de Rufisque), en compagnie du maire Ndiagne Diop, et en présence du représentant du Crédit Mutuel du Sénégal, du directeur de la Mutuelle d’Epargne et Crédit des Transporteurs MECTRANS, des autorités coutumières et religieuses, entre autres. La cérémonie officielle de remise, qui s’est tenue dans l’après-midi au foyer des jeunes de Bambilor, est menée en partenariat avec la commune de ladite localité.



16 taxis flambants neufs remis aux chauffeurs sans garantie



Il s’agit ici, de 16 taxis flambants neufs (zéro kilomètre) de 8 480 000 francs Cfa chacun pour soutenir et accompagner le transport routier qui participe activement à la vitalité du secteur économique à Bambilor et par-delà, dans toute la zone des Niayes. Et l’opération de financement, d’un montant de 77 millions de francs Cfa de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Transporteurs (MECTRANS), a été possible grâce à la garantie du FONGIP mise en place par le canal du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS). Ce qui a permis aux chauffeurs de bénéficier ces véhicules neufs sans garantie, avec un apport fixe d’un million 500 mille francs Cfa.



« Le choix du FONGIP d’intervenir dans le secteur du transport n’est pas fortuit »



Selon Mme Thérèse Faye Diouf, le choix du FONGIP d’intervenir dans le secteur est important à plus d’un titre. « Cette opération consacre manifestement l’aboutissement d’un engagement sans faille des autorités municipales à accompagner le secteur du transport. Notre choix d’aujourd’hui d’intervenir dans le secteur du transport n’est pas fortuit. En effet, il s’inscrit opportunément dans un contexte marqué par la décision du gouvernement de mettre en application les vingt-deux (22) mesures, prises à l’issue du Conseil interministériel sur la sécurité routière tenu le 10 janvier 2023, afin de juguler les accidents de la route et de rendre ainsi plus sécure la circulation routière », a soutenu l'Administrateur général du FONGIP.



Mieux, elle ajoute : « Je dois également préciser que notre intervention dans le secteur du transport n’a pas commencé avec cette opération. A titre d’illustration, je voudrais rappeler que le FONGIP a octroyé entre 2014 et 2022, un montant de 2 027 777 855 de francs Cfa de garantie qui a permis de lever un financement total de 5 009 168 390 francs Cfa pour 80 entreprise et de créer 1 659 emplois ».



Dans le même sillage, Mme Thérèse Faye Diouf renseigne que le FONGIP a signé une convention avec le Fonds de Développement du Transport Terrestre (FDTT) et le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD), dans le cadre du renouvellement du parc automobile. C’est aussi dans ce sens qu’il faut comprendre cette intervention qui, selon elle, se situe à la croisée des sollicitations d’acteurs du transport et de la jonction des mécanismes de financement des institutions financières en partenariat avec l’Etat et les collectivités territoriales, représentés respectivement par le FONGIP et la commune de Bambilor.



20 autres véhicules et une enveloppe de 50 millions annoncés



Par rapport aux requêtes faites par les chauffeurs et les femmes de Bambilor, l’administrateur général du FONGIP s’est engagée à ajouter 20 autres taxis neufs, en accord avec la MECTRANS, la mutuelle partenaire du FONGIP. Ce, pour permettre aux autres chauffeurs et transporteurs d’en bénéficier. Elle s’est également engagée, auprès du Crédit mutuel du Sénégal, à soutenir les femmes en mettant à leur disposition une enveloppe de 50 millions de francs Cfa pour une première phase de financement.



Pour terminer, Thérèse Faye Diouf, après avoir remercié l’association des chauffeurs d’avoir bien voulu faire confiance à son institution et à la mairie de Bambilor, a invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ces taxis qui, pour elle, demeurent leurs principaux outils de travail.



« C’est le Président Macky Sall qui vous a remis ces véhicules et non le maire »



Le maire de la commune de Bambilor, pour sa part, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre de remise de clés de taxis car, dit-il, « beaucoup de gens croyaient que c’est de la politique politicienne ». « Aujourd’hui, c’est un grand jour pour moi-même et non pour les chauffeurs, parce que beaucoup de gens ne croyaient pas à cette journée. Oui, ils disaient que c’est de la politique que Ndiagne est en train de faire dans la commune de Bambilor. Mais voilà la vérité ! », a lancé Ndiagne Diop avec fierté. Avant de signaler que c’est le Président Sall qui a remis ces taxis et non le maire.



L’édile de Bambilor a profité de l’occasion pour demander à l’administrateur général du FONGIP d’appuyer également les autres transporteurs et chauffeurs du département de Rufisque, à l’image de leurs collègues bénéficiaires.



« Une première dans l’histoire du Sénégal »



Les chauffeurs bénéficiaires de ces véhicules ont tous magnifié et salué ce soutien du FONGIP en leur faveur. Selon leur représentant, Ibrahima Niang, c’est une première dans l’histoire du Sénégal pour eux d’avoir des véhicules neufs avec seulement un apport fixe d’un million 500 mille francs Cfa. Ainsi, ils ont remercié vivement le FONGIP et leur maire.



A rappeler que le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a été créé en 2013 par le président de la République, Macky Sall, pour « contribuer à l’amélioration » de l’accès au financement des PME et PMI qui représentent 99,8% du tissu économique au Sénégal. Il intervient, dès lors, en complémentarité avec le secteur financier et les autres instruments de l’Etat dans le but de « mobiliser des ressources destinées au financement du secteur privé sénégalais en apportant un meilleur confort » aux institutions financières.



A ce titre, Mme Thérèse Faye Diouf renseigne que le FONGIP, depuis sa création, a accordé un montant global de 37,5 milliards de francs Cfa aux banques, établissements financiers et institutions de microfinance sous forme de garantie et de prêts de refinancement. Ces interventions financières ont permis de mobiliser, auprès du secteur financier, un volume de financement de 68,4 milliards de FCFA pour un coût total des projets de 92,2 milliards de Francs CFA et favorisé la création de plus 92 000 emplois.



Pour l’année 2022, ajoute-t-elle, le FONGIP a approuvé 5,4 milliards de FCFA de garantie ayant permis de mobiliser près de 10 milliards de FCFA de crédits bancaires pour un coût global de projets de plus 12,5 milliards de FCFA avec plus de 6 800 emplois attendus.