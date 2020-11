Soutien aux enfants vulnérables : Sadio Mané nommé ambassadeur de l’Ong Right to play

L’international sénégalais Sadio Mané a rejoint l’Ong Right to play. L’attaquant de Liverpool va apporter sa contribution à protéger, éduquer et autonomiser les enfants du monde grâce au football.





Selon le site Wiwsport qui donne l’information, Mané, en tant qu’ambassadeur mondial de Right To Play, s’appuiera sur ses antécédents en matière d’autonomisation des enfants par le sport et l’éducation pour inspirer encore plus de filles et de garçons dans le monde à réaliser leurs rêves.





Ce, alors que Right to play se prépare à lancer des programmes au Sénégal qui utiliseront le sport pour renforcer l’égalité des sexes et l’autonomisation des filles dans le pays, précise la même source. Pour sa part, Sadio Mané s’est dit « fier et heureux de rejoindre Right To Play en tant qu’ambassadeur et d’utiliser ma passion pour le sport et l’éducation, pour inspirer les filles et les garçons du Sénégal et du monde entier à croire en eux et à développer les compétences de vie, dont ils ont besoin pour devenir les dirigeants de demain ».





Une arrivée très bien accueillie du côté de l’organisation selon laquelle «Sadio n’est pas seulement un athlète incroyable, il est également un bâtisseur communautaire engagé qui se soucie profondément de rendre le monde meilleur pour les enfants aujourd’hui et à l’avenir ».