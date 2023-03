Souveraineté alimentaire et constructions d’infrastructures structurantes : La BOAD accorde 41 milliards au Sénégal

La ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Mme Oulimata Sarr, et le Président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), Monsieur Serge Ekue, ont signé des accords de prêts relatifs au Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS)-phase 2 et au Projet d’aménagement de Voiries et de réseaux divers (VRD) et de construction d’infrastructures structurantes de la Zone économique spéciale intégrée de Diass (ZESID). La cérémonie officielle de signature s’est tenue, ce jeudi 30 mars 2023, dans l’après-midi, au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à Dakar. Elle a noté la présence du Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), M. Abdoulaye Baldé, Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, entre autres.









Deux accords de financement d’un montant total de 41 milliards FCFA





Les conventions de financement de ces deux projets importants s’élèvent à 41 Milliards de francs Cfa. En effet, le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS)-Phase 2 est financé à hauteur de 11 milliards FCFA. Son objectif, selon Mme le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est de « contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie et de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations par le renforcement de la résilience aux changements climatiques ; le développement des chaînes de valeurs ; et le renforcement des capacités adaptatives des populations du Sahel ». Et ses interventions concernent les zones agro-écologiques de la Vallée du fleuve Sénégal au Nord (Matam, Kanel et Bakel) et du Bassin arachidier au Centre-ouest (Fatick et Foundiougne).





Deux projets alignés au PSE





Le Projet d'aménagement de voiries et réseaux divers (VRD) et de construction d'infrastructures structurantes de la zone économique spéciale intégrée de Diass (ZESID), d’un montant de 30 milliards de francs Cfa, quant à lui, vise à « créer un hub logistique et industriel régional doté d’infrastructures de qualité pour impulser et encourager la production industrielle et favoriser l’émergence d’un secteur privé national fort ». Il est aussi prévu la transformation structurelle de l’économie et la croissance ; le renforcement de la politique d’industrialisation avec l’attraction d’Investissements directs étrangers (IDE) ; et la création massive d’emplois. Pour Oulimata Sarr, l’aménagement des VRD va « concourir à accélérer l’implantation d’entreprises dans la zone de Diass, accroître l’offre de produits made in Sénégal et participer à créer les nombreux emplois nécessaires à notre développement économique et social ».





De l’avis du ministre, ces deux projets sont parfaitement alignés au Plan Sénégal Emergent (PSE) et vont concourir aux objectifs liés à la souveraineté alimentaire et à la transformation structurelle de l’économie sénégalaise tel que souhaité par le président de la République, Macky Sall.