Sponsor officiel des Lions : Le Groupe Kirène et la FSF renouvellent leur partenariat





Pour rappel, le groupe Kirène est aux côtés des Lions de la Téranga depuis belle lurette. Il accompagne et soutient l'équipe nationale de football et la Fédération sénégalaise de football depuis des années.

Le groupe Kirène renouvelle son engagement auprès de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) en tant que sponsor et fournisseur officiel des Lions de la Téranga. En effet, il vient de parapher une nouvelle convention de partenariat avec cette grande instance du football sénégalais. La cérémonie de signature officielle de cette convention a eu lieu ce lundi 12 octobre 2020, à l’hôtel Radisson Blu de Diamniadio, en présence du Directeur général du groupe Kirène, Alexandre Alcantara, du président de la Fsf, Me Augustin Senghor, de la directrice marketing du groupe Kirène, Mme Nadia Kaddoura, du Lion de la Téranga, Idrissa Gana Guèye, du 12e Gaïndé, entre autres.Il s'agit ici, d'un renouvellement de contrat pour une durée de 2 ans (2021-2022). En effet, selon le Dg du groupe Kirène, c’est une continuité dans les accords entre sa société et la Fsf.De l’avis de Alexandre Alcantara, il est aujourd'hui important de signer cette nouvelle convention pour relancer le sport au travers du football qui est actuellement dans un démarrage de ses activités après presque 8 mois d’arrêt dû à la pandémie de la Covid-19.Dans le cadre de cette nouvelle convention de partenariat, le groupe Kirène a profité de l'occasion pour célébrer l'intégration de ses nouvelles marques de produits. Il s'agit, de Pepsi-Cola et 7Up. Deux nouvelles marques avec qui le patron du groupe s'est dit «fier de pouvoir débuter l'histoire footballistique sénégalais» avec le groupe Pepsi.Le président de la Fsf, pour sa part, estime que ce renouvellement doit s'inscrire dans «une logique de continuité d’un partenariat fort, puissant et profond».Me Augustin Senghor renseigne que pour ce nouveau partenariat, l'appui financier a été augmenté de manière «considérable». A l’en croire, le groupe Kirène va remettre une enveloppe de 50 millions de francs Cfa à la fédération, chaque année, durant les 2 ans du contrat ; et des primes seront remises aux joueurs en cas de qualification et de performance.A ceux-là, s’ajoutent des prestations qui, selon lui, sont «très importantes» en nature.