Stabilité du pays : Seydi Gassama invite Macky Sall à poser des actes forts

Le Sénégal a connu des moments éprouvants les 1, 2 et 3 juin avec de violentes manifestations qui ont causé 16 morts selon le gouvernement, et 23 d’après Amnesty International. Des évènements qui ont plombé le pays dans divers domaines. Pour Seydi Gassama, il est nécessaire que le président Macky Sall "pose des actes forts pour ramener la paix".



Parmi ces actes figurent l'autorisation des manifestations, la cessation des "arrestations arbitraires" et la levée du blocus chez Ousmane Sonko.



Le Directeur exécutif d’Amnesty International soutient que ces actes pourraient restaurer la confiance entre les acteurs politiques.