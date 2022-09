Concert Live : Booba réunit 80 000 « pirates » au stade de France

« Le jour de gloire est arrivé enfant de la patrie », une parole du Duc tirée de son titre « Paradis » qui colle parfaitement avec cet événement du 3 septembre 2022. Booba a revisité, pendant 2h, les classiques de sa carrière longue de plus de 20 ans.



Un pari gagné avec la manière. A quelques mois déjà de ce rendez-vous, le célèbre rappeur Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, déclarait sur ses plateformes que le show affichait complet. Si pour les sceptiques « Kopp » bluffait, il est clair que les doutes se sont très vite dissipés à la vue d’un stade de France plein à craquer 2h avant le concert. Le rappeur de Boulogne Billancourt fait son entrée sur scène en sortant d’une rampe lumineuse accompagné par les acclamations de ses 80 000 fans et son morceau « Numéro 10 ».



Et le spectacle pouvait démarrer. L’artiste a d’abord fait plaisir à ses fans de la première heure nostalgique du temps de son compagnonnage avec Ali, à travers le groupe Lunatic ou de ses premiers albums de 2000 à 2010. C’est à travers des mix de 30 secondes maximums et en mode playback que le rappeur a dépoussiéré ses glorieux morceaux d’antan. De Paname à « Le bitume avec une plume » en passant par « Pas le temps pour les regrets » ou encore « Au bout des rêves », le patron du 92I a donné le ton de la soirée bien aidé par ses « Pirates » (surnom donné à ses supporters) qui chantaient à l’unisson.



Artiste transgénérationnel, du fait de sa longévité dans le monde du rap français, Booba va, progressivement, montrer son évolution dans le temps en chantant, dans ce concert, des sons beaucoup plus récents. Des titres comme « Friday », « Blanche » en collaboration avec Maes, et « OKLM » entre autres ont aussi été joués. Le moment émotion dans cette soirée a été l’interprétation du morceau « Petite Fille » (album Trône). Booba a eu l’idée de l’interpréter avec sa fille Luna. Malgré qu’elle soit issue du système anglophone (vivant aux États-Unis avec son père), la fillette de B2O a réussi à prononcer quelques mots du son sous les encouragements du public.