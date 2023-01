Startupbootcamp AfriTech : 20 jeunes entrepreneurs africains à l’honneur

Le programme d’accélération de l’Accueil Social Inconditionnel de Proximité (Asip) du groupe Telecel, soutenu par Startupbootcamp AfriTech est une organisation qui aide les fondateurs de startups à développer rapidement leurs entreprises. Elle fournit aux entrepreneurs un accès direct à un réseau international de mentors, les plus pertinents, du contenu, des partenaires et des investisseurs dans leur secteur d’activité.









Ainsi, avec près de 2000 candidats venus des quatre coins d’Afrique, les 20 meilleurs ont été sélectionnés, parmi lesquels 10 iront en finale et bénéficieront de financement.





« Le programme contribue de manière significative au développement du continent africain en soutenant les jeunes startups dont les idées novatrices font la différence dans leurs communautés. Il expose les participants à des organisations internationales et leur apporte les connaissances et l’expertise nécessaires pour attirer de potentiels partenaires», informe Marie Kane, membre de l’équipe SBC ‘Startupbootcamp’.





A l’en croire, ce programme a pour objectif de révéler les entrepreneurs les plus talentueux du continent opérant dans le domaine des télécoms et de la technologie, et de les aider à créer des entreprises prospères à grande échelle.





Sélectionné parmi des meilleures startups, El Hadji Cheikhou Sarr de "Lebalma", entreprise de prêt, explique que le programme d’accélération offre aux jeunes entreprises comme lui un encadrement et un accès aux marchés.