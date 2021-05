Supposé clash entre Barth et Khalifa Sall: Le chargé de com' de Dias-fils dit tout

La polémique sur un éventuel divorce entre Barthélemy Dias et khalifa Sall alimente toujours les débats.

Est-ce que Ousmane Sonko serait à l’origine de ces supposées querelles entre Khalifa et son Général ?

À travers une interview à Seneweb, Pape Konaré, conseillé en communication du maire Barthélemy Dias et membre de la cellule de communication de Takhawou Dakar souligne qu’il n’y a aucun problème entre les deux. Selon toujours Pape konaré, les deux se sont parlés au téléphone ce matin et que Barthélémy accompagnera khalifa pour la présidentielle de 2024. Ainsi, il invite l’opposition à l’union pour contrer le régime en place.