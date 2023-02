[Appel 2023] Sur les traces de Baye Laye : Au cœur du mystère des cimetières de Diamalaye

Ouverts en 1913, les layennes inhument leurs morts aux cimetières de Diamalaye, depuis plus d’un siècle. Ici reposent certains disciples de Baye Laye et leur famille.



Il est raconté que ces ossuaires ne sont jamais pleins. Dans une même tombe on y enterre plusieurs personnes. Et pour cause : le corps du défunt disparaît quelque temps après l'enterrement.



D'après toujours notre interlocuteur, Seydina Issa Laye Diop, ceci est un mystère propre aux cimetières des Layennes. Le phénomène serait aussi observé à Yeumbeul et Malika.



Entretien !