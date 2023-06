Suspension de l'exploitation : Les ferrailleurs jettent l'opprobre sur les industries locales

L'Etat du Sénégal a pris la décision de suspendre pour une durée d'un an renouvelable l'exportation de la ferraille et de ses produits dérivés qui sont collectés dans toute l'étendue du territoire national. Une décision qui n'enchante guère l'association nationale des ferrailleurs qui s'indigne et dénonce une boulimie des industries locales. ''Cette situation contraint la bonne marche de notre activité, car les industries que nous avons au Sénégal ne peuvent utiliser qu'un type de ferraille. L'autre matière qu'on appelle la fonte, non seulement ce n'est pas utilisable au Sénégal, mais on nous interdit de l'exporter et les usines sont suffisamment ravitaillées, qu'ils n'achètent plus nos stocks. Nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie cette boulimie des industriels, car les stocks dont nous disposons sont supérieurs à la demande de ces industries, nous ravitaillons suffisamment ces industries en quantité et qualité. Pourtant on n'arrive plus à écouler nos produits et cela représente un manque à gagner énorme dans notre activité, parce que la fonte représente 90% de la collecte nationale'', a dénoncé Serigne Momar Sokhna, coordonnateur du regroupement des ferrailleurs du Sénégal, qui s'exprimait à l'occasion d'un point de presse organisé à Kaolack. C'est pour cela que ''nous lançons un appel solennel au président de la République pour la reprise des exportations de la ferraille. Car plus de 100.000 chefs de famille sont menacés d'aller au chômage".