Système d’information de l’état-civil : Le Sénégal migre vers la digitalisation

Le programme Nekkal veut contribuer au respect des droits des personnes liées à la reconnaissance de leur identité par l'amélioration du système d'information de l'état-civil et la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique sécurisé.

Ainsi le processus pour la mise en œuvre de la stratégie nationale est entamé depuis 2019.Le projet est financé à hauteur de 18 milliards par l'Union européenne et va consolider le fichier national de l'état-civil biométrique.







Les maires sont les principaux bénéficiaires du Projet de modernisation de l'état civil selon le Président de l'association des maires du Sénégal (AMS), Oumar Ba, qui a pris part à la cérémonie.







Il a souligné que dans le cadre du programme d'équité territoriale et sociale, “l’état-civil est un facteur important tout comme la biométrie qui est la base du développement durable”. Il invite à chercher une stratégie pour connecter les postes de santé aux lieux d'enregistrement des naissances et autres actes d'état-civil pour atteindre les objectifs visés par le projet.





Dans la même dynamique l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, relève que “l'absence d'acte de naissance rend difficile la participation aux examens et concours, et la confection de pièces d'identités et de passeports”. “L'état civil moderne est au cœur d'un développement économique, a-t-il ajouté. Et le Sénégal dispose désormais d'une stratégie nationale avec un seul référentiel”.