Système de management de la qualité : L’eau minérale Séo certifiée ISO 9001-2015

La Compagnie Mamadou Ngoné Agro-industries (CMGA) est désormais classée dans les entreprises qui innovent et qui ont une culture client. En effet, le système de management de l’usine de production d’eau minérale de la marque Séo, installée dans la commune de Ndiayenne Sirakh (Thiès), a été certifié ISO 9001-2015 par Certi-Trust. La cérémonie officielle de remise de certification s’est tenue ce jeudi 16 mai 2024, à Dakar. Elle a noté la présence du Président directeur général (PDG) de CMGA, M. Mamadou M. NG. Ndiaye ; de l’ambassadeur de la marque Séo, El Hadji Diouf ; du Directeur général Africa & Middle East de Certi-Trust, Dr. Omar Benaicha, les collaborateurs, des partenaires, entre autres.









ISO 9001, un acte fort qui engage le Top management et l’entreprise pour révéler la qualité de leurs savoir-faire et leurs compétences





Il s’agit ici, d’une conformité aux exigences de la norme ISO 9001 : 2015 qui s’applique au périmètre du Système de management de la qualité (SMQ) de CMGA qui couvre les activités liées à la production et distribution de l’eau minérale de la marque Séo. En effet, une certification ISO 9001 est un acte fort qui engage le Top management et l’entreprise pour révéler la qualité de leurs savoir-faire et leurs compétences. Elle prouve que l’organisation a instauré une culture client et favorise l'innovation.





« Si vous ne faisiez pas de la qualité, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui »





Selon le Directeur général Africa & Middle East de Certi-Trust, il n’y a pas une entreprise qui se développe et qui croit sans faire de la qualité. « Faire de la qualité, ce n’est pas le jour où vous avez commencé à entamer la démarche et ce n’est pas uniquement le jour où vous êtes audité et reconnu que vous faites de la qualité. Si vous ne faisiez pas de la qualité, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui », a souligné le Dr. Omar Benaicha.





A l’en croire, la norme de la démarche qualité consacre trois fondamentaux pour une entreprise qui veut réussir sur son marché, à savoir : l’engagement du Top management, la maîtrise et l’expertise de son métier, et le client.





« La satisfaction de nos clients, c’est notre sacerdoce… »





Sur place, le PDG de CMGA, après avoir reçu la certification des mains du DG de Certi-Trust, a exprimé un sentiment de fierté et de gratitude. Pour lui, le client est la raison d’être de son entreprise. « La satisfaction de nos clients, c’est notre sacerdoce, c’est notre vécu, c’est notre day to day. Nous continuerons, avec acharnement, sans hésitation, vraiment avec tous les moyens possibles, pour s’assurer de la satisfaction de nos clients, à tout moment », a soutenu Mamadou M. NG. Ndiaye.





Il ajoute : « L’amélioration en continu de ce que nous sommes en train de faire en termes de qualité, l’amélioration de ce que nous sommes en train de faire en termes de diversification et le bien-être des populations sénégalaises sont les piliers fondamentaux que nous nous acharnerons continuellement ».





Pour finir, le patron de CMGA a invité ses collaborateurs à l’aider à continuer dans cette lancée pour un succès exemplaire. Il a également profité de l’occasion pour informer les nouvelles autorités du pays que ce qu’il est en train de faire avec Séo est en « parfaite adéquation avec ce qu’elles ont comme slogan de souveraineté. « Séo est en droite ligne de mire et en parfaite cohérence et harmonie avec le slogan de souveraineté que vous êtes en train de prôner et que vous voulez réaliser au Sénégal. Nous ferons de notre mieux et nous continuerons de faire de notre mieux pour que cette souveraineté soit une réalité à travers le travail que nous faisons », a conclu Mamadou M. NG. Ndiaye.





Séo : une eau 100% naturelle





Pour rappel, Séo est une eau minérale 100% naturelle, pure, digeste. Elle se caractérise par sa pureté originelle, sa composition parfaitement stable et garantie en minéraux. Séo fait l’objet de contrôles réguliers très stricts depuis le captage jusqu’à l’embouteillage afin d’assurer au consommateur une qualité optimale. En effet, Séo tire sa source dans les eaux profondes de Ngodiane et est naturellement filtrée. Le processus d’embouteillage est totalement sécurisé. Elle est acheminée via des canalisations vers le site d’embouteillage. Ce dernier produit les bouteilles qui ont vocation à protéger la pureté et l’intégrité de l’eau jusqu’à sa consommation à la table du consommateur.





Dernière technologie





Les analyses chimiques et microbiologiques de l’eau minérale naturelle Séo s'accordent parfaitement aux normes et standards internationaux : ISO, USA, OMS, UE, etc. Et le respect des normes internationales de qualité est toujours garanti.





A rappeler que la norme ISO 9001 est une norme publiée par le Sous-comité 2 du comité technique 176 de l'ISO (Organisation internationale de normalisation). Elle définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les organismes, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Elle fait partie de la série des normes ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001 et ISO 9004).