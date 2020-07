TABASKI À THIÈS : HABIB NIANG DISTRIBUE 6 TONNES DE CONDIMENTS

Comme à l'approche de chaque événement, l'infatigable président du Mouvement And Suxxali Senegaal (MASS), pour ne pas nommer Habib Niang, a encore volé au secours de ses nombreux militants de Thiès. En effet, malgré les immenses efforts qu'il a fournis durant la pandémie de Covid-19, M. Niang est toujours à la recherche du bien-être de sa population.





C'est ainsi que six (6) tonnes de condiments (oignon et pomme de terre) ont été distribuées, en cette veille de fête de Tabaski, aux groupements de femmes et structures de jeunesse du MASS. Un geste magnifié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont réitéré leur engagement à porter le président Habib Niang à la tête de la mairie de la Zone Nord de Thiès.