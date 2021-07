Tabaski : Pastef international offre un mouton à Ousmane Sonko

Les partisans du Pastef qui vivent à l’étranger ont offert un mouton de Tabaski au président du parti Ousmane Sonko. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chef de protocole et oncle du leader du Pastef, Djiby Guèye Ndiaye, a reçu le bélier pour son neveu.