Tabaski : Serigne Mountakha offre 4 béliers au tandem Sonko- Diomaye

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha a offert quatre gros béliers au président de la République Bassirou Diomaye Faye et au premier Ministre, Ousmane Sonko.



Ces moutons ont été convoyés, hier, samedi par Birame Diouf, vice-président et coordonnateur de Pastef/ Touba, Mansour Faye président de la commission d'organisation et Abdou Diakhaté Saliou, membre du pool communication.



Selon des sources de Seneweb, le chef du gouvernement a réceptionné personnellement les béliers offerts par le patriarche de Darou Miname.



Pour rappel, Ousmane Sonko a remis récemment six béliers à des chefs religieux de Touba dont le Khalife général des Mourides.