Tamba : La DER/FJ ouvre 2 points nano-crédit et s’engage à installer une chambre froide et une usine de glace

(Tambacounda, envoyés spéciaux) - Soixante dix (70) millions de francs Cfa ont été décaissés par la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) pour financer les 1 200 femmes et jeunes qui se sont enrôlés au niveau du point nano-crédit de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tamba et celui du marché central au poisson de la localité. L’annonce a été faite par son délégué général, qui procédait, ce lundi 22 novembre, à l’inauguration desdits points nano-crédit.





50 millions pour le point nano-crédit de la Chambre de commerce et 20 millions pour celui du marché au poisson





Papa Amadou Sarr signale que le point nano-crédit de la Chambre de commerce de Tamba, depuis son installation en juin dernier par la DER/FJ, a octroyé 50 millions de francs Cfa en termes de financement aux bénéficiaires.





Le point nano-crédit du marché central au poisson, quant à lui, a été installé au mois de septembre dernier. Et à la date d’aujourd’hui, il a décaissé 20 millions de francs Cfa de crédit. Soit un montant total de 70 millions de francs Cfa en l’espace de 2 mois seulement.





Le patron de la DER/FJ ajoute que si les bénéficiaires remboursent à temps, ce montant global peut aller jusqu’à 1 milliard de francs Cfa d’ici quelques mois. Afin de satisfaire la forte demande en crédit des femmes et jeunes du département.





A Tambacounda, les femmes et jeunes bénéficiaires du nano-crédit s’activent notamment dans le mareyage, la transformation de produits locaux et halieutiques, l’agriculture, la pêche et l’élevage. Des secteurs d’activités prioritaires pour la DER/FJ.





Engagement pris pour satisfaire de vieilles doléances des usagers du marché





Au cours de la rencontre, qui a noté la présence de l’adjoint au préfet du département de Tamba, de la représentante du maire de Tamba, Mme Ba Oumou Diallo, du directeur du marché central au poisson de Tamba, Adama Signaté, des femmes et jeunes bénéficiaires, entre autres, le délégué général s’est engagé à satisfaire une vieille doléance des femmes mareyeuses de Tamba, à savoir : une usine de glace d’une capacité allant de 10 à 15 tonnes et une chambre froide. Ce, afin de leur permettre de conserver leurs poissons et leurs fruits dans de bonnes conditions.





Il s’est également engagé à accompagner ledit marché pour « régler définitivement » le problème d’assainissement auquel font face les pensionnaires.





Le nano-crédit, une aubaine pour les femmes et jeunes





Le nano-crédit offre aux femmes et jeunes l’opportunité de s’endetter quotidiennement et de rembourser leur crédit soit quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement ou encore trimestriellement avec un taux global de 5% et sans aucune autre charge. Avec une procédure digitalisée et sécurisée du début à la fin, le demandeur de crédit, une fois enrôlé sur la plateforme de la DER/FJ, reçoit son crédit en l’espace de 24h au plus tard.





« Promouvoir la dignité de la femme, à travers le nano-crédit »