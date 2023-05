Tecno présente le Camon 20 5G et renouvelle son partenariat avec Abba No Stress

Un nouveau venu qui s'inscrit dans l'air du temps. La célèbre marque de smartphone, Tecno, a lancé son nouveau modèle, le Camon 20 5G, lors d’une cérémonie grandiose organisée au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose ce mercredi 10 mai.









Ce produit semble se distinguer des autres smartphones présents sur le marché en raison de ses multiples caractéristiques.





Le responsable de la formation et spécialiste en spécification de produits, Mouhamadou Diatara, revient sur les spécificités de ce Camon 20 : "On a apporté des innovations majeures avec une qualité de coque qui est peut-être la première sur le marché, ici au Sénégal, je dirais même en Afrique. Mais aussi en termes de performance, nous avons apporté un produit avec 512 gigas de mémoire et une RAM extensible jusqu'à 16 gigas".





Ce nouveau-né de la famille Tecno possède à l'avant et à l'arrière des appareils photo de 32 mégapixels pour le premier cité et 50 mégapixels pour l'autre. L'autre particularité de ce smartphone est la possibilité pour tout un chacun d'utiliser les caméras avant et arrière simultanément lors d'une prise de vue.





Devant faire son entrée au Sénégal d'ici la fin du mois de juillet, la 5G est une technologie intégrée dans le Camon 20. Mieux encore, la filiale sénégalaise a signé un accord avec l'opérateur téléphonique sénégalais Orange pour des avantages spéciaux aux futurs acheteurs de ce nouveau produit. "Par rapport au partenariat avec Orange, nous avons conclu avec eux que tous nos clients qui achètent le Camon 20 recevront 10 gigas de connexion haut débit, des appels illimités. Le tout est valable pour une période de 3 mois", nous explique la chargée des relations publiques de Tecno, Awa Gaye Dieng.