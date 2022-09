Télescopage à Touba: Zahra Iyane Thiam et Malick Gackou reçus simultanément par Cheikh Bass

Malgré leurs désaccords politiques, Malick Gackou et Zahra Iyane Thiam ont montré le bon exemple. Suite à leur télescopage dans la résidence Khadim Rassoul à Touba, ces derniers ont été reçus simultanément par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr.





Au cours de cette audience, le leader du Grand Parti et la Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire ont rivalisé de courtoisie en présence du porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké, a constaté Seneweb.





Au terme de leur visite, Serigne Bassirou Mbacké Abdou a formulé des prières simultanément à ses deux hôtes.