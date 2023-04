Tension socio-politique : Le message poignant des nièces de Soda Mama Fall aux politiciens

De jeunes voix familières ont chanté à l’envi les couplets d’une chanson pleine de sagesse, pour faire passer un message venu à son heure et adressé aux hommes politiques.







Elles sont quatre jeunes soeurs qui chantent admirablement bien avec des choeurs magnifiques qui nous donnent des frissons à la première écoute. Âgées de 12 à 14 ans, elles ont une parfaite maîtrise du Saint Coran. Ces filles sont les nièces de la diva Soda Mama Fall.





Dans une émission sur Seneweb, ces jeunes filles ont lancé un message poignant à la classe politique, à travers une belle chanson ponctuée de leçons de morale.





Selon elles, le Sénégal nous appartient et personne ne doit le mettre à feu et à sang. Ça fait presque huit ans qu'elles chantent ensemble. Elles ont réalisé plus de six clips qui ont eu un écho favorable sur YouTube. Elles chantent souvent en a cappella.





Chanson à découvrir.