Tensions politiques : Aliou Sané raconte les conditions inhumaines d’arrestation et de détention des manifestants

Arrestations arbitraires, tortures, sévices corporels…Les Sénégalais, arrêtés lors des dernières manifestations de ces derniers jours, vivent un calvaire indescriptible dans les lieux de privation de liberté où ils sont détenus. C’est du moins, les révélations renversantes faites par le vice-coordonnateur du F24, Aliou Sané, récemment arrêté et placé sous contrôle judiciaire après plusieurs jours de garde-à-vue et de retour de parquet.

L’activiste a profité de la conférence de presse du F24 pour lever le voile sur les conditions inhumaines d’arrestation et de détention des manifestants mis au arrêt. « Je vais mettre l’accent sur les arrestations (plus de 500 selon la police). Autour de cette table, je pense être la personne la mieux indiquée pour en parler. Vous ne pouvez même pas imaginer les conditions totalement injustes dans lesquelles des centaines de jeunes sénégalais ont été arrêtés alors qu’il n’ont rien fait. Je pense à Seyni, comédien et ‘liveur’ qui a la nationalité américaine. Il a été arrêté alors qu’il ne manifestait même pas. Je pense à Samba Korka qui a été arrêté alors qu’il sortait de la mosquée après la prière du vendredi. Et tant d’autres… », révèle Aliou Sané qui exige la libération de ces centaines de "détenus politiques".