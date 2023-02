Tensions politiques: La surprenante réaction du maire de Ngor

Maguèye Ndiaye, maire de la commune de Ngor, l'une des localités qui abritent l'Appel de Seydina Limamoulaye, est revenu sur les tensions politiques connues dans le pays en marge de la cérémonie officielle. Selon lui, les hommes politiques doivent avoir le culte républicain et se conformer aux principes de la démocratie. Pour lui, il faut que les idéaux tournent autour de la paix et que les débats et autres interventions se fassent le plus démocratiquement possible.