Tentative d’assassinat : L’histoire jamais racontée de Talla Sylla

Invité de l’émission "Confidence", Talla Syalla a lâché une bombe. Submergé par les souvenirs, l'ancien maire de Thiès se remémore les évènements qui ont failli lui coûter la vie.







A l’en croire, des agresseurs voulaient lui ôter la vie sous le commandement d’un chef de l’Etat, parce qu’il « enquêtait sur le surprenant décès du juge Babacar Sèye », renseigne l’homme politique.





En effet, d’après son récit, les faits se sont déroulés non loin du restaurant Le Régal, sis à Ouakam.





« C’est Dieu qui m’a sauvé la vie, car quand un Etat veut attenter à ta vie, tu as toutes les chances pour y laisser ta peau. C’est ce que j’avais dit à la doyenne des juges de l’époque », se rappelle-t-il.





Face à nos confrères, Talla Sylla admet par ailleurs avoir été averti plus d’une fois qu’il était sous surveillance.





« J’ai été alerté que des gens me suivaient à bord d’un véhicule. Cependant, je me suis battu avec courage jusqu’à arracher le marteau des mains des agresseurs. Et heureusement, le coup de feu qui m’était destiné est passé de justesse à côté ».





Aujourd’hui, Talla Sylla dit avoir passé l’éponge et pardonné à ses agresseurs ainsi qu’à leur commanditaire, comme lui a enseigné Serigne Touba.









Par rappel, Maître Babacar Sèye a été assassiné le 15 mai 1993 au lendemain de la publication des résultats des élections législatives.





Vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal à l’époque, son décès a suscité de nombreuses polémiques. Plusieurs personnes ont été arrêtées suite à ce meurtre dont le mobile semble être « politique ».