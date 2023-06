Tensions politiques au Sénégal : Le ministre de la Femme prêche pour un retour à la paix

Des femmes réunies autour de la plate-forme dénommée "Jeeguen Sénégal" regroupant plusieurs entités confondues (des ministres,des parlemenatires, des femmes chefs d’entreprise et leaders de partis politique) entre autres ont fait face à la presse ce matin dans un hôtel de la place, sous la présence du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants pour se prononcer sur les tensions notées ces derniers jours au Sénégal.









A cette occasion, elles ont déploré les violentes manifestations qui ont secoué le pays avec sont lot de décès et d'actes de vandalisme. C'est dans cette dynamique que ces femmes ont élevé la voix pour lancer un appel à la paix et à la stabilité.





Dans son discours, le ministre de la Femme, de la Famille et de la protection des enfants, Fatou Diané Guèye, a condamné avec fermeté ces violences qui ont touché les écoles et les universités. D'après elle, ces deux endroits, censés être des lieux où on enseigne et éduque ne devraient pas faire l'objet d'attaques.





Estimant que les femmes sont les plus vulnérables dans ces violentes manifestations qui ont engendré des dégâts et des pertes humaines considérables dont la majorité reste des jeunes, le ministre invite les femmes à jouer pleinement leur rôle d'éducatrices et de protectrices envers les enfants en les retenant dans de pareilles situations.





Dans le même sillage, elle appelle les jeunes à la prudence, à la retenue et à la conscience.





Ainsi, soucieuse de la paix et de la stabilité du pays,le ministre exhorte toutes les femmes du Sénégal à se joindre à son appel et sollicite l'ensemble des forces vives de la nation à établir un dialogue inclusif et constructif pour l'intérêt supérieur de la nation.





Dans cette logique, elle annonce l’élaboration et la finalisation d'un plan d'action qui va être partagé avec toutes les organisations de femmes dans les prochains jours pour plus d'appropriation et de diffusion en vue de promouvoir la paix et la stabilité à travers la plateforme Jeeguen Sénégal.