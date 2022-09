TER : Un an d’abonnement gratuit en première classe pour le 10 millionième passager

Le dix millionième passager du Train Express Régional (TER) va avoir droit à un abonnement gratuit d'un en première classe. Depuis sa mise en circulation, l’infrastructure connaît un fort engouement.



En effet, le Ter est devenu un enjeu dans la sous région pour ensuite mettre en ordre de marche le développement de la mobilité des personnes en zone urbaine. Le Ter un exemple d’évolution culturelle tout à son avantage avec ses 13 gares reliant la banlieue et la grande ville. Les usagers ne rêvaient pas mieux.



De plus, Le Ter comme art des distances. Innovation à caractère performatif. Grandeurs de l’action publique dans les transports urbains en tenant compte des préoccupations environnementales.



Des locomotives avec des facultés techniques de circulation sur des chemins de fer électrifiés. Des wagons avec la plus grande convivialité pour le confort de milliers de passagers par jour.

Une pléthore de raisons qui explique l’aboutissement d’une vision qui permet aux populations de voyager en alliant sécurité, fiabilité, rapidité et une assistance hors du commun.