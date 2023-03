The Homeland : Youssou Ndour et Lord Alajiman présents dans le dernier album de Morgan Heritage

Ils sont de retour. Le légendaire groupe de Reggae, Morgan Heritage a annoncé la sortie de son prochain album intitulé « The Homeland ». Prévue pour le 21 avril, cette production musicale se veut inédite à bien des égards. « Cet album est un projet de renaissance pour les frères Morgan, construit sur une lignée qui a duré des décennies et qui continuera à se forger. Musicalement, ils emmènent l’auditeur dans un voyage qui lui rappelle non seulement les jours passés, mais aussi l’avenir », détaille un communiqué.

Pour réussir ce pari, le groupe a misé sur une approche musicale loin de sa zone de confort, le Reggae, mais aussi de nombreuses collaborations avec un accent prononcé sur l’afro. On retrouve des noms tels que : Shaggy, Youssou N'dour, Popcaan, Beenie Man, Shatta Wale, Busy Signal, Alpha Blondy, Lordalajiman, Mádé Kuti, Capleton, Ice Queen Cleo, Eddy Kenzo, Otile Brown, Macky 2, et d’autres invités spéciaux des Caraïbes et du continent africain.