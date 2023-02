Thiès, carrefour de l’eau : des populations expriment leur satisfaction

Plusieurs quartiers de la commune de Thiès et de la Petite Côte sont mieux alimentés en eau potable grâce à l’usine de production KMS3. Un communiqué indique que « pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, la SONES a réalisé un point de connexion sur la conduite de l’usine KMS3 ; ce qui représente un prélèvement de 10.000 m3/jour. » Pour la commune, une plus grande amélioration est attendue grâce à la mise en service prochaine de la deuxième phase de KMS3. « Un volume additionnel de 20.000 m3/jour sera injecté dans le réseau de Thiès, soit, à terme, une augmentation globale de la capacité de production de 42% », ajoute le document. Afin de distribuer l’eau produite, le réseau est renouvelé sur 32 kilomètres de réseau ont été entièrement renouvelés.









Les différents ouvrages déjà mis en service ont nettement amélioré les conditions d’alimentation en eau potable de 26 quartiers sur les 59 que compte la commune: Grand Standing, Sofraco, Mbour 1, Mbour 2, Mbour 3, Sud Stade, Fahu, Cité Senghor, Cité Lamy, Silmang, Léona, Keur Bamba Guèye, Darou Salam, Malick Sy, HLM Route de Dakar, SOM, Randoulène Sud, Randoulène Nord, Dixième, Escale Sud, Escale Nord, Diakhao,Thialy, DVF, Grand Thiès et Place de Normandie.





Les travaux se poursuivent avec la mise en service du château d’eau de Keur Saïb Ndoye, au Nord-Est de la ville. D’une capacité de 2500 m3, le château d’eau est alimenté à partir d’une connexion faite sur la conduite de KMS3 qui traverse la ville. La mise en service permettra à 11 quartiers supplémentaires d’être mieux alimentés : Zac de Thiès, Thicky, Thionakh, Nguinth, Médina Fall, Cité ouvrière, Diamaguène, Sampathé, Hersent, Nimzatt et Peycock.





Outre la quantité, cette production additionnelle d’eau potable produite sur le Lac de Guiers améliore la qualité des eaux distribuées à Thiès. En effet, la présence de calcaire dans les eaux produites par les forages altère la qualité de l’eau distribuée et obstrue à terme les conduites. Le mélange entre les eaux des forages et celles du Lac de Guiers, appelé dilution, permet d’améliorer la qualité de l’eau distribuée.





Au total, 37 quartiers sur 59 que compte la commune de Thiès sont concernés par l’amélioration du service d’eau potable, soit un taux de 62%. Bien entendu, les 12 premiers quartiers étaient déjà bien alimentés.





Le rôle de carrefour hydraulique du PSE est conforté par l’alimentation de la Petite Côte par KMS3 grâce à des canalisations de diamètres 300 mm à 1,4 m posées sur 26 kilomètres. Cette production additionnelle est de 15.000 m3/jour à partir de 2021 pouvant atteindre 30.000 m3/jour. « Ces volumes complémentaires ont permis de renforcer l’alimentation de l’eau potable l’axe Diass-Sindia-Nguékokh-Saly-Mbour-Somone-Pointe Sarène-Joal incluant les localités le Pôle urbain de Yène-Daga Kholpa, Toubab Dialaw. Ce programme de travaux est complété par la construction d’un réservoir au sol à Diass d’une capacité de 5 000 m3. Les travaux sont terminés et la mise en service est imminente », indique le document.