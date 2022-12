Thiès : Le DG de l'Onas Mamour Diallo visite le bassin d’épuration de Sampathé et la station de Keur Saib

“Nous qui vivons ce calvaire, nous savons à quel point c’était difficile; on a une station de pompage des eaux pluviales. Dieu merci!" s'exclame le délégué de quartier de Sampathé, qui dans son discours, rappelle que Sampathé constitue le point le plus bas. .





"Si le central a des problèmes, nous sommes les premiers à le sentir. Nous voulons la clôture de ce bassin pour plus de sécurité. Récemment, un enfant s’est noyé, c’est grâce aux élèves qu’on l’a su ", a fait savoir le délégué de quartier.





Les habitants de ce quartier de la commune de Thiès-Est ont demandé également des branchements à l'égout.





"Nous devons aussi sentir l’impact de l'ouvrage. Nous avons une partie du quartier qui est lotie et une autre non lotie et nous n’avons pas ou déverser l’eau», a confié le chef de quartier.





Un document et un clé USB ont été remis au DG de l'Onas pour rendre compte de la situation de Sampathé pendant la période d’hivernage.





" En attendant la réception, les autres réglages seront faites puisque tout le matériel est là", a précisé un technicien de l'Onas trouvé à la station de pompage des eaux pluviales et usées de Sampathé.