Thiès : Les inspecteurs populaires de la jeunesse et des sports (Sipjs) planchent sur les défis de leur secteur

Le Cneps de Thiès a servi de cadre aux inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports pour aborder les défis qui interpellent leur corps de métier. Pour cela. il a fallu d'abord mettre en place un syndicat qui regroupe ces inspecteurs.





"Cette structure fédératrice devrait permettre de voir comment les inspecteurs populaire de la jeunesse et sport peuvent contribuer à la formation et à la performance de leur secteur", a dit Mame Malaye Mbaye, porte-parole du jour.





Qui parle de jeunesse et sport parle de stratégie et de défis.





Mame Malaye Mbaye, inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports, de rappeler que l'actualité c'est l'émigration clandestine et la cible est constituée de jeunes. "Ces inspecteurs ont l'obligation de contribuer dans la recherche de solutions pour ces jeunes qui sont désespérés" indique-t-il. "Il est vraiment triste que ces jeunes bravent la mer alors qu'ils peuvent rester et réussir au Sénégal", poursuit-il.





Revenant sur les objectifs du nouveau syndicat mis sur les fonts baptismaux, l'essentiel des inspecteurs qui ont pris la parole lors des échanges ont abordé l'obligatoire nécessité d'améliorer leurs conditions de travail dans tous le pays.