Thiès / "Agri-jeunes, Tekki Ndawni : 61 jeunes porteurs de projets formés avant de recevoir un financement

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux "Agri-preneurs Agri-jeunes; Tekki Ndawni" initié par l'État du Sénégal avec le soutien du FIDA, à l'issue d'un processus d'identification et de sélection dans le dispositif du projet, 61 jeunes ont été orientés au centre de formation du RESOPP pour d'abord élaborer leurs plans d'action de formation avant le démarrage de la formation proprement dite. Au terme de cette formation, ces jeunes vont bénéficier d'un capital d'installation leur permettant de mettre en pratique les connaissances acquises.





Cette étape permet de déterminer l'ensemble des appuis que le projet compte amener à chaque jeune porteur d'idées de projet.

L’objectif du projet est de contribuer à l'amélioration durable des conditions d'existence des jeunes ruraux et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. À travers cette initiative, il s'agira également de promouvoir l'inclusion socioprofessionnelle des jeunes ruraux dans les exploitations familiales et les activités rentables, créatrices de revenus et d'emplois décents et durables dans les chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.





Au niveau de l'antenne Nord dans les centre CFP de Linguère, Louga et du CF Resopp de Thiès, 290 jeunes porteurs de projets en embouche bovine, ovine et aviculture ont été enrôlés. À terme, ce programme vise à placer au moins 1000 jeunes dans les centres de formation d'ici décembre 2022.