Thiès : Reçu par Macky Sall, le président du mouvement ‘‘And Suxali Sénégal Ak’’ Habib Niang, rallie l'Apr

Après le ralliement de certains leaders politiques à Thiès comme Idrissa Seck, c’est au tour du président du mouvement ‘‘And Suxali Senegal Ak Habib Niang" d’être reçu en audience par le Président de la République, Macky Sall. Ce dernier lui a demandé d'intégrer les rangs de l'Apr.







L'audience du leader de ‘‘And Sukali Sénégal’’ avec le chef de l'Etat a eu lieu vendredi dernier au Palais de la République. Une rencontre pendant laquelle Habib Niang et sa structure ont acté leur entrée au sein de l'Alliance Pour la République (APR). "Je dois vous dire chers militants et sympathisants qu'il m'a reçu en audience en début du week-end passé pour me faire part de toute sa satisfaction pour le travail que nous abattons ensemble pour le compte des populations de Thiès. En ce sens, le Président nous a fait la demande solennelle de venir travailler avec lui au sein de son parti politique. Nous avons accepté cette demande avec fierté et responsabilité. Donc, sachez que nous sommes désormais militants de l'APR", a déclaré Habib Niang.





‘‘And Suxali Senegal Ak’’ Habib Niang, jusque-là un mouvement social adhère donc entièrement à la politique du chef de l'Etat. "Toutes ces actions ne constituent qu'une expression profonde de notre soutien infaillible à la politique économique et sociale de Son excellence le Président Macky Sall", explique

Habib Niang qui invite cependant les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à la synergie des efforts. "Je demande par la même occasion aux responsables politiques de l'APR ainsi qu'à ceux de la coalition à travailler main dans la main pour le triomphe exclusif du Président Macky Sall."

Pour rappel, ce mouvement oeuvre pour le social. D'ailleurs, plusieurs femmes et jeunes ont reçu des formations et financements.