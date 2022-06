Thiès : Serigne Mounirou Ndiéguène reçoit Serigne Mbaye Thiam et pose ses doléances

Le ministre de l'Assainissement et de l'Eau, Serigne Mbaye Thiam a été accueilli, ce jeudi, par la famille Ndiéguène de Thiès. Il y était dans le cadre d'une visite de chantiers réalisés et en cours dans la ville. Il s'agit de l'extension du réseau de distribution d'eau avec la Sones et de la réception d'ouvrages d'assainissement ( ONAS). Ces travaux ont été appréciés par le Khalif Serigne Mounirou Ndieguene et son porte-parole qui ont, néanmoins, émis quelques nouvelles préoccupations....