THIES : Un membre fondateur de l’APR regagne le Rewmi de Idrissa Seck

Un militant de première heure de l’Alliance Pour la République (APR) quitte sa formation politique pour rejoindre le Rewmi de Idrissa Seck. Il s’agit de Souleymane Ciss qui a tenu, le 14 mai une conférence de presse. Ce membre fondateur de l’Apr, tête liste la coalition « Gox Yu Bess Yi » aux dernières élections locales à la commune de Thiès-Est a avancé des arguments pour justifier sa nouvelle posture. « Le Chef de l’Etat a bien travaillé et qu'aujourd'hui, après presque deux mandats à la tête du Sénégal, il présente un bilan élogieux et reluisant ». Toutefois, il se dit pour autant convaincu que le Président Macky Sall est à son second et dernier mandat comme il l'avait lui-même mentionné dans son livre intitulé : ‘’Le Sénégal au cœur’’, paru en 2019 ». Avec une telle conviction, M. Ciss trouve « évident » que « ceux qui partagent cette même conviction que moi auront un candidat autre que lui en perspective de la présidentielle de février 2024 ». L'idéal, à ses yeux, aurait voulu que « ce candidat puisse émaner de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour poursuivre sa vision d'un Sénégal émergent ».





Le membre fondateur de l'Apr et ex-candidat à la mairie de Thiès- Est fait également observer : « Diriger un pays n'est pas une mince affaire. On ne confie pas les destinées d'un peuple à n'importe qui. Et au sein de Benno Bokk Yaakaar, le seul leader qui me semble avoir les compétences, les qualités d'homme d'État et l'expérience requise pour maintenir le Sénégal sur le chemin de l'émergence et favoriser sa démocratie et son État de droit, a quitté cette coalition, c’est Idrissa Seck ».