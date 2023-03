Tivaouane : Les élèves boudent les classes et exigent la libération de leurs camarades

Les élèves de Tivaouane ont boudé les classes pour, disent-ils, exiger la libération de leurs camarades arrêtés lors des récents événements qui ont secoué le pays.







Ils menacent de ne plus retourner en classe. Pis ils comptent paralyser le système éducatif au à Tivaouane jusqu'à nouvel ordre.





Ils défendent leurs camarades qui ont été déférés et qui attendent leur jugement qui se tiendra mercredi.





"Nous avons entamé avec eux le programme et nous le finirons avec eux. Au cas contraire, il n'y aura plus cours. Nous exigeons leur libération, nos camarades sont apolitiques. Ils ont été injustement arrêtés. Nous allons démarrer les compositions du second semestre durant le mois de ramadan, il faudra qu'ils fassent les examens avec nous", exigent les élèves.