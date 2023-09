Tivaouane : SEN’EAU assure une bonne couverture du Gamou

Grâce à la bonne organisation mise en place par SEN’EAU pour cette présente édition du Maouloud Al Naby ou Gamou 2023, l’eau coule à flot, en quantité et en qualité, dans la capitale de la Tijania, Tivaouane-La-Pieuse.





«Pour le Maouloud 2023, nous avons une capacité de production assez conséquente par rapport à l'année dernière, puisque nous avons mis en service quatre forages, un château d'eau de 2000 mètres cubes, en plus des entrées traditionnelles qu'on a sur l'adduction du Lac de Guiers qu'on appelle l’ALG. Cela fait plusieurs semaines que le dispositif fonctionne et jusqu'à ce jour tout se passe très bien. Nous avons fait des enquêtes, on a enregistré une présence d'eau partout dans la ville». L’assurance est de M. Demba Ndiaye, Directeur territorial de la SEN'EAU de Thiès, qui poursuit : « Nous avons également mis en place des camions citernes pour qu'en cas de problèmes non maîtrisés, qu'on puisse donner des camions à des clients demandeurs ». « Jusqu'ici les camions sont stationnés depuis 2 jours et il n’y a eu aucune sollicitation, ce qui montre que la distribution est actuellement correcte », se réjouit-il.









En plus de cela, SEN’EAU dit avoir également une équipe qui assure la surveillance de la qualité de l'eau. « cCest l'ensemble du réseau de Tivaouane qui est contrôlé méticuleusement, pour voir que les paramètres physico-chimiques et autres sont dans les normes », souligne-t-il.





Et jusqu'ici, se réjouit-il, « on a une eau de qualité qui est distribuée en quantité, partout ». Pour également s'assurer que tout se passe bien, « nous avons une équipe d'une centaine de personnes sur le terrain en train de veiller, pour qu'en cas d'anomalie, on puisse intervenir très rapidement », renseigne le Directeur territorial de la SEN'EAU Thiès?





M. Ndiaye espère que « cette année 2023 le Gamou se déroulera dans d'excellentes conditions grâce aux moyens que la Direction générale a déployés pour que tout se déroule normalement comme prévu ».





PAIEMENT MOBILE : Plus la peine de vous déplacer en agence pour payer votre facture





Aux yeux de la Directrice de la Clientèle, Mme Ndiaye Thioro Diouf, « l'équipe SEN'EAU s'est déplacée sur Tivaouane pour supporter, accompagner nos équipes techniques qui ne ménagent aucun effort pour assurer la desserte durant le Gamou et offrir à nos clients de l'eau en quantité et en qualité ». Mais aussi et surtout, remarque-t-elle, « mettre à profit ces moments de communion et de partage, pour présenter à nos clients, sur place, notre innovation, à travers nos produits, comme NOF-LAY SEN'EAU.SN, notre nouvelle agence en ligne ».