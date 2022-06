TotalEnergies Marketing Sénégal met sa nouvelle gamme de lubrifiants PURE sur le marché

TotalEnergies Marketing Sénégal a procédé au lancement officiel de sa nouvelle gamme de lubrifiants dénommée Packaging Upgrade & Range Efficiency (PURE), à l'occasion de sa soirée de gala tenue ce 7 mai au CICES.



Cette présentation a débuté par la prise de parole de Maitre Moustapha Ndiaye, président de la fondation TotalEnergies Sénégal,qui a révélé les grands projets et objectifs de la fondation. En effet, depuis 2013, la fondation s’active dans la mise en œuvre de projets et programmes d’intérêts général dans plusieurs domaines. Avec une priorité accordée à l’éducation (notamment dans la formation professionnelle), la sécurité routière (avec la création du Centre d’éducation routière pour enfants) et à la culture par un soutien aux initiatives innovantes et structurantes, la fondation TotalÉnergiesSenegal réaffirme son engagement dans le domaine de la solidarité, la santé et l’environnement afin de pousser ces secteurs de l’avant, et ainsi, contribuer à l’essor de notre cher pays.Cette allocution a également été l'occasion pour des instances comme le village pilote, l'IRRIGASC et SIMPLON de soumettre leurs différentes activités au public.



À propos de cette nouvelle gamme de lubrifiants, Moïse SADIO, Directeur Commercial Lubrifiants dit : « Nous avons saisi cette opportunité pour revisiter, moderniser et sécuriser nos emballages de lubrifiants dans l'optique de mieux répondre au besoin du client en terme d'ergonomie, de robustesse, de résistance, mais surtout en terme de qualité », révèle leDirecteur Commercial Lubrifiants de TotalEnergies Marketing Sénégal.



« C'est un produit innovant, à la pointe de la technologie aussi bien pour le contenant, que le lubrifiant lui-même (...) Quand on cherche un lubrifiant pour sa voiture, ce n'est pas toujours très simple donc notre but, c'est de pouvoir présenter une gamme qui soit lisible et facile à comprendre, dans laquelle un client va trouver très vite ce dont il a besoin et tout cela dans un emballage qui est sécurisé et disposant d’un QR Code », a souligné le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Sénégal, Monsieur Phillipe Prudent.



Dans cette même lancée, plusieurs employés de la société ont été distingués par le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Sénégal, Monsieur Phillipe Prudent, lors cette soirée de lancement des lubrifiants PURE destinés aux automobilistes. Parmi eux, des retraités et des employés qui ont une ancienneté de plus de 25 ans de collaboration. L'événement a aussi été empreint de mots de salutations, d'encouragements, de remerciements mais surtout de perspectives à l'endroit de l'assistance.



Les invités et partenaires de TotalEnergies Marketing Sénégal ont eu droit à des moments riches en couleurs et une ambiance conviviale, sur des notes symphoniques.