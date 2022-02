TotalEnergies : Nouveau logo, nouveaux objectifs

Ce jeudi 10 février, TotalEnergies a dévoilé son nouveau logo. La cérémonie s'est tenue à la direction générale de la société en compagnie du Directeur général TotalEnergies Marketing Sénégal, Philippe Prudent et du Directeur général Afrique de TotalEnergies Marketing, Jean-Philippe Torres. Le logo, représentant les initiales des deux lettres, est multicolore.





7 couleurs exactement y sont présentées. Toutes représentent les énergies que TotalEnergies compte désormais fournir. On peut citer en plus du pétrole : du gaz, de électricité, de l'hydrogène, de la biomasse, de l'éolien et du solaire.