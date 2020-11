TOUBA : Antoine Diome remet 50 millions aux victimes de l'incendie

Le chef de l'État aux chevets des victimes du violent incendie survenu au marché Ockass. Macky Sall leur a octroyé une somme de 50 millions F cfa.Dépêché à Touba ce vendredi, le nouveau ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique a apporté le soutien du gouvernement aux commerçants. Antoine Félix Abdoulaye Diome a remis un sac à dos contenant la rondelette S'somme de 50 millions F cfa.L'émissaire du chef de l'État a rassuré que le marché Ockass sera réhabilité et réorganisé pour permettre aux commerçants de travailler dans de bonnes conditions. Selon lui, le président Macky Sall a jugé nécessaire d'apporter son soutien aux victimes pour les appuyer dans ces moments difficiles.A noter que Antoine Félix Abdoulaye Diome a été reçu par le khalife général des mourides en compagnie de sa délégation dont les ministres Dame Diop, Aminata Assome Diatta, Samba Ndiobéne Ka, le nouveau ministre de l'Artisanat, le gouverneur de Diourbel etc.