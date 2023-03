Touba/ Arona Coumba Ndoffène Diouf: " Je serai candidat en 2024 si..."

Arona Coumba Ndoffène Diouf envisage de succéder au président Macky Sall au palais de la République en 2024.





Le ministre conseiller à la présidence a déclaré, hier, à Touba qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle, si les membres de son mouvement l'investissent.