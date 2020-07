TOUBA : CHEIKH BASS SERMONNE LE DG DE L’ONAS

Le Gouvernent du Sénégal est en train de mettre en exécution un plan d’assainissement à Touba pour parer aux inondations. Ainsi, le directeur général de l’Onas s’est rendu ce vendredi dans la cité religieuse pour s’enquérir de la situation à moins de 02 mois du grand Magal.Mais le porte-parole du khalife général des mourides n’a pas apprécié la démarche de Lansana Gagny Sakho. Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre lui reproche de mettre en exécution le projet d’assainissement de Touba sans informer Serigne Mountakha Mbacké et les populations.Il a dénoncé le comportement du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal devant lui et ses compagnons dont le directeur général de l’Ofor, Seny Ndao, et Alpha Sidibé Directeur de la prévention des Inondations.Serigne Bassirou Abdou Khadre a déclaré qu’il a interpellé plusieurs fois le directeur de l’Onas sur le projet en cours de réalisation, mais ce dernier refuserait de lui donner des réponses.